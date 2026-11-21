Una compleja situación afecta a la comuna de Limache este sábado, específicamente en el sector de La Paloma a la altura del Paradero 6, producto del desborde del Canal Waddington.

Producto de lo anterior, se han registrado anegamientos en la zona, en los sectores cercanos a avenida Eastman, principalmente en las inmediaciones del centro vacacional Los Maitenes.

Ante esto, existe preocupación entre los vecinos del sector, principalmente por el aumento del caudal del canal, y cómo esto podría afectar al sector y su infraestructura.

En el sector trabajan equipos municipales de Gestión de Riesgo, Seguridad Pública y Operaciones, monitoreando la situación, quienes también solicitan a quienes circulen por la zona a hacerlo con la máxima precaución producto del riesgo que implica, especialmente entre los paraderos 5 y 7.

PURANOTICIA