Diputada Barchiesi valora fin del paro de microbuses y destaca liderazgo territorial del delegado Azancot en Marga Marga

La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) valoró el término del paro de microbuses que afectó a la provincia de Marga Marga, especialmente a las comunas de Quilpué y Villa Alemana, y destacó el rol territorial del Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, durante la emergencia.

La parlamentaria villalemanina junto a la autoridad regional y el concejal de Quilpué, Marco Antonio Aguirre, realizó un recorrido en micro desde la esquina de Baden Powell con Freire, en el sector de El Belloto, hacia el centro de Quilpué.

Esto se llevó a cabo luego de que el servicio comenzara a operar con normalidad, tras el acuerdo alcanzado para poner fin a la paralización del transporte público.

El conflicto se había originado por reclamos del gremio asociados a deudas por subsidios, congelamiento tarifario, Tarjeta Nacional Estudiantil y alza de combustibles, con montos que distintos medios situaron entre cerca de $18 mil millones y más de $20 mil millones.

El Gobierno comprometió avanzar en el pago de deudas pendientes, algunas de ellas arrastradas desde la administración anterior.

La congresista sostuvo que “lo importante es que hoy los vecinos de Quilpué, Villa Alemana y de toda la provincia de Marga Marga vuelven a contar con locomoción colectiva, después de una paralización que golpeó con fuerza la vida diaria de miles de personas. Nuestro Gobierno logró destrabar un problema complejo, generado por deudas y malos manejos que venían arrastrándose desde la administración anterior”.

Añadió que “quiero reconocer el trabajo de las autoridades del nivel central que participaron en la negociación, del seremi de Transportes, del delegado presidencial regional, pero muy especialmente de nuestro delegado presidencial provincial, Gonzalo Azancot. Él estuvo en terreno, vivió directamente el impacto de la falta de locomoción y articuló con Carabineros, municipios y vecinos para enfrentar la emergencia. Liderazgos como el del Delegado Azancot son los que nuestra región y el país necesita”.

Por su parte, Azancot destacó que “cuando hay una emergencia que afecta directamente a las personas, lo más importante es actuar con sentido de responsabilidad, coordinación y presencia en terreno. Aquí hubo un equipo trabajando por la ciudadanía, con las autoridades del nivel central, la Delegación Regional, los Municipios, Carabineros y los actores locales, porque lo que nos debe mover siempre es que los vecinos puedan llegar a sus trabajos, a sus colegios y a sus hogares”.

En tanto, el concejal Aguirre valoró la resolución del conflicto y señaló que “para nuestra comuna era fundamental recuperar la normalidad del transporte público. Muchas familias de Quilpué y El Belloto dependen todos los días de estas micros para moverse, estudiar y trabajar. Por eso agradecemos que se haya alcanzado una solución y valoramos que las autoridades estén en terreno, dando la cara y acompañando a los vecinos en un problema que afectó directamente la vida cotidiana de nuestra comunidad”.

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