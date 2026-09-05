Diputada Barchiesi presenta proyecto de ley para fortalecer persecución de delitos sexuales y proteger a menores

La diputada Chiara Barchiesi presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer la persecución penal de los delitos sexuales, especialmente los cometidos contra niños, niñas y adolescentes, mediante modificaciones que buscan entregar mayores herramientas al Ministerio Público y reforzar la protección de las víctimas.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los delitos relacionados con la producción y difusión de material de explotación sexual infantil puedan ser investigados directamente por el Ministerio Público, sin depender de una denuncia o manifestación de voluntad de la propia víctima.

“No podemos exigirle a un niño que tenga que denunciar para que el Estado pueda actuar frente a un delito tan grave. Si existen antecedentes que permitan advertir que un menor está siendo víctima de explotación sexual, el Estado debe tener las herramientas para investigar y perseguir a los responsables”, afirmó.

El proyecto también busca evitar la victimización secundaria, permitiendo, entre otras medidas, que personas que sufrieron delitos sexuales cuando eran menores puedan entregar una declaración anticipada incluso si actualmente son adultos. La finalidad es evitar que tengan que revivir los hechos reiteradamente durante las distintas etapas del proceso.

Asimismo, se propone que los niños, niñas y adolescentes puedan estar acompañados por un familiar o tutor cuando requieran apoyo emocional durante determinadas entrevistas o declaraciones, resguardando siempre las condiciones necesarias para que el testimonio se entregue de manera adecuada y sin interferencias.

La iniciativa también aborda problemas asociados a los peritajes y busca corregir aspectos de la legislación que actualmente pueden generar dificultades en la investigación y acreditación de estos delitos.

Entre las modificaciones planteadas se contempla además excluir el robo con violación de la aplicación de penas sustitutivas, buscando que la respuesta del sistema penal sea proporcional a la gravedad de estos hechos.

EJEMPLOS

Explotación sexual infantil: si existen antecedentes de que un menor está siendo utilizado para producir material de explotación sexual, el Ministerio Público debería poder iniciar directamente la investigación, sin esperar que el propio niño denuncie.

Víctimas que hoy son adultos: una persona que sufrió un delito sexual cuando tenía 12 años podría entregar su declaración anticipadamente, evitando que años después tenga que enfrentar múltiples interrogatorios y relatar los hechos una y otra vez.

Acompañamiento durante entrevistas: un niño que debe prestar declaración podría contar con apoyo emocional de un familiar o tutor cuando corresponda, reduciendo el impacto que puede generar enfrentarse solo a un procedimiento judicial.

Delitos cometidos a través de material digital: cuando existan antecedentes sobre producción o difusión de material de explotación sexual infantil, la investigación no debería quedar paralizada porque la víctima no haya realizado una denuncia.

“Este proyecto busca que el sistema esté del lado de las víctimas y no que las víctimas tengan que enfrentarse solas al sistema. Cuando se trata de niños, el Estado tiene una responsabilidad aún mayor: investigar oportunamente, perseguir a los responsables y evitar que quien ya sufrió un delito tenga que sufrir nuevamente durante el proceso judicial”, sostuvo Barchiesi.

La diputada enfatizó que la iniciativa busca cerrar brechas de la legislación, fortalecer las herramientas de investigación y garantizar una mayor protección para las víctimas, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.

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