Diputada Barchiesi defiende "ambicioso" plan de Reconstrucción Nacional: "La mejor política pública es el trabajo formal"

En medio de una tensa discusión legislativa, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, conversó este martes con Puranoticia.cl y salió al paso de las críticas contra el proyecto de Reconstrucción Nacional. La parlamentaria calificó la iniciativa como un "plan integral y súper robusto", desestimando los cuestionamientos de la oposición y de organismos internacionales sobre el impacto fiscal del proyecto.

Para la representante del Distrito 6 de Valparaíso, el corazón de la propuesta radica en la reactivación económica y el combate al desempleo, que en regiones como Valparaíso ya alcanza el 10%. "El proyecto es bueno porque necesitamos reactivar nuestro país. Necesitamos que la gente tenga trabajo y trabajo formal", señaló la legisladora, subrayando que el objetivo de generar 300 mil nuevos empleos es una meta necesaria frente a una situación que calificó de "brutal".

Uno de los puntos más polémicos ha sido la reducción del impuesto de primera categoría, medida que sectores de izquierda tildan de beneficiosa para los "súper ricos". Barchiesi fue enfática en desmentir esta visión: "Si decimos que la disminución del impuesto de primera categoría (...) es ayudar a los grandes empresarios, estamos muy equivocados".

Según explicó la diputada republicana, la carga tributaria actual termina afectando a los ciudadanos comunes a través de los precios de servicios o el estancamiento de los salarios. "¿Quiénes son los que pagan realmente los impuestos? Los clientes, los trabajadores", afirmó, agregando que el foco debe estar en que "Chile crezca, para que la gente tenga trabajo, porque la mejor política pública es el empleo, el trabajo formal".

La congresista del oficialismo también hizo un llamado a recuperar el terreno perdido frente a otros países de la región, como Perú, señalando que Chile ha dejado de ser atractivo para la inversión. En este sentido, destacó que el plan no solo busca incentivar la economía, sino también abordar urgencias sociales inmediatas.

"El plan de reconstrucción incluye la plata para 4.000 nuevas viviendas en los sectores afectados por los incendios y eliminar el pago de contribuciones a los adultos mayores", detalló Barchiesi antes de ingresar a la sala de sesiones.

Finalmente, instó a dejar atrás la "hostilidad" política y centrarse en el desarrollo tecnológico y las oportunidades para los jóvenes, asegurando que este proyecto es la vía para que el país vuelva a "despegar" tras años de estancamiento.

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