Diputada Barchesi exige "acciones inmediatas y sostenidas" ante hechos de violencia ocurridos en Quillota

La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos en Quillota, donde personas fueron asesinadas en distintos puntos de la comuna, y exigió al Gobierno "acciones inmediatas y sostenidas" para frenar la escalada delictual que golpea a la provincia.

“Cinco personas muertas en las calles de Quillota son la muestra de un Estado que ha perdido el control. Las calles deben volver a ser de los vecinos, no de los delincuentes. Urge aplicar una política seria como el Plan Implacable de José Antonio Kast, que devuelve la autoridad, apoya a Carabineros y enfrenta al crimen con decisión y sin miedo”, afirmó la parlamentaria.

La parlamentaria anunció, además, que presentará un oficio de fiscalización para solicitar antecedentes a las autoridades regionales y al Ministerio del Interior sobre las medidas adoptadas en materia de seguridad.

“El Gobierno tiene que dejar de improvisar y asumir que el problema es estructural. No se combate el narcotráfico con slogans, sino con inteligencia, presencia policial y penas efectivas. En seguridad, Chile necesita mano firme, no discursos vacíos”, agregó la diputada.

Por su parte, Felipe Córdoba, Consejero regional, señaló que “Quillota está viviendo una crisis de seguridad que requiere autoridad real. Las bandas están organizadas y armadas; el Estado debe ser más fuerte que ellas”.

En tanto, el concejal Benjamín Canelo, presidente de la comisión de seguridad, informó que este miércoles, el Municipio se sumó al plan Barrios sin Violencia, y advirtió que “los vecinos están cansados de promesas. Se necesita acción, presencia y coordinación. Desde el municipio estamos disponibles para colaborar, pero exigimos al Gobierno un respaldo total a Carabineros y medidas concretas ya”.

La diputada Barchiesi reiteró finalmente que la seguridad debe ser una prioridad nacional, y que no descansará hasta que cada familia pueda volver a caminar tranquila por su barrio.

