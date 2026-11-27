La acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abrió un nuevo flanco de controversia política, esta vez desde las propias filas del sector que respalda al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, manifestó que respaldaría el libelo si eventualmente tuviera que votarlo en la Cámara de Diputados y lanzó duras críticas a los parlamentarios, a quienes acusó de tener "falta de coraje" para enfrentar la delincuencia.

El jefe comunal planteó su postura en medio de sus cuestionamientos a la respuesta del sistema judicial y legislativo frente a los delitos violentos, poniendo como ejemplo el femicidio consumado y el femicidio frustrado con violación registrados en Villa Alemana, hechos que generaron conmoción en la comuna y reabrieron el debate sobre las medidas de protección a las víctimas y la actuación de las instituciones.

En conversación con Puranoticia.cl, Nelson Estay vinculó directamente ese caso con la discusión sobre la acusación constitucional contra Rabat, particularmente por la controversia en torno a las rebajas de penas para condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Sobre este último punto, fue categórico: "No comparto para nada el tema de rebajar las penas, creo que eso es inaceptable".

El alcalde de Villa Alemana sostuvo que el titular de Justicia y Derechos Humanos debió haber dejado el cargo inmediatamente. "De partida, es inaceptable. Si usted me pregunta, el ministro Rabat debió haber renunciado inmediatamente. Esa es la opinión mía, porque creo que estas cosas no pueden pasar en ninguna parte", afirmó.

Sin embargo, fue al abordar el escenario de una eventual votación del libelo donde expresó con mayor claridad su postura, marcando una diferencia con la posición que podrían adoptar parlamentarios oficialistas, su propio sector político: "Yo creo que sí. Creo que sería la lógica de poderlo hacer", respondió al ser consultado directamente si votaría a favor de la acusación constitucional contra el titular de Justicia.

EMPLAZAMIENTO A DIPUTADOS

Las declaraciones del jefe comunal adquirieron un tono todavía más crítico cuando relacionó la discusión parlamentaria con el caso de violencia extrema ocurrido en Villa Alemana. Y es que el presunto autor del femicidio consumado y del ataque contra la madre de la víctima había sido detenido días antes de los hechos, mantenía órdenes pendientes y tenía una prohibición de acercamiento respecto de su expareja.

"La persona que cometió este femicidio consumado y femicidio frustrado con violación había sido detenido el jueves anterior. Había sido detenido por robo y tenía dos órdenes pendiente además de una orden de alejamiento de la víctima. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está fallando acá? Y aquí entra el Parlamento. Este gallo no tenía por qué haber estado libre si tenía dos órdenes pendientes, había sido detenido por robo y tenía una orden de alejamiento. Él debía haber estado en la cárcel", sostuvo.

Cabe recordar que el macabro caso quedó al descubierto el miércoles 25, cuando fue encontrado el cuerpo de una mujer de 31 años al interior de un departamento de la comuna. Su expareja, de 24 años, fue detenido y posteriormente formalizado por femicidio íntimo agravado consumado, femicidio íntimo agravado frustrado, violación, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y filmación de hechos privados sin consentimiento. El Juzgado de Garantía decretó su prisión preventiva.

En ese contexto, Estay apuntó directamente a la responsabilidad que, a su juicio, tienen los parlamentarios en el endurecimiento de las sanciones contra quienes cometen delitos violentos, cuestionando que "aquí usted sabe que los delincuentes se ríen de las leyes y no hay ninguna posibilidad de aumentar las penas porque no hay voluntad política. Si usted pregunta en un plebiscito nacional si quieren que aumenten las penas para que la persona que comete crímenes como estos, que son macabros y desgarradores, estos gallos tienen que irse inmediatamente para adentro".

El alcalde agregó que, a su juicio, una mayor respuesta frente a la delincuencia permitiría que Carabineros pudiera concentrarse en otras labores más preventivas. En ese sentido, siguió endureciendo el tono al afirmar en Puranoticia.cl que "entonces hay una percepción de que hoy día se normalizó que no se haga nada con respecto a la delincuencia. Y no hay coraje, aquí les falta coraje a los parlamentarios".

La crítica también alcanzó a las diferencias políticas que, según Estay, terminan condicionando las decisiones legislativas. "Yo estoy absolutamente molesto porque solamente es voluntad de ellos. Y si el tema ideológico o el tema político lo colocan por delante del interés de toda la ciudadanía, estamos muy mal y creo que ellos tienen que irse a otro lado", añadió la autoridad comunal con evidente molestia.

Consultado específicamente por los diputados de su sector, entre ellos Luis Pardo (RN) y Chiara Barchiesi (Partido Republicano), el alcalde evitó ordenarles cómo votar, pero manifestó que "yo lo que llamo es a que se actúe con lógica, se actúe pensando siempre en la ciudadanía y pensando siempre en el país. Yo creo que cada uno tiene su pensamiento y yo no soy quién para poder indicar sí o no. Pero yo le digo es que si yo estuviese en esa situación, yo tendría un poquito más de coraje".

Cabe hacer presente que la postura del alcalde Nelson Estay resulta políticamente significativa, considerando que es una autoridad independiente pero cercana a Chile Vamos y a Republicanos, que llegó al municipio justamente con respaldo de ambos sectores y que ha manifestado públicamente su apoyo a la administración de Kast.

PURANOTICIA