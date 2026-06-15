Detienen en Villa Alemana a sujeto buscado desde 2023 por robo en lugar habitado

En el marco de un patrullaje preventivo conjunto por el sector sur de Villa Alemana, personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad y Carabineros, lograron la detención de una persona con orden vigente de captura, quien además presentaba un amplio prontuario policial.

La acción se concretó en el sector de Los Aromos, donde la patrulla mixta procedió a la detención del individuo de iniciales S.E.M.C., de 31 años. Al verificar sus antecedentes, se constató la existencia de una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, asociada al delito de robo en lugar habitado, con causa pendiente desde el año 2023.

Además, se descubrió que el imputado registra un extenso prontuario policial iniciado a los 19 años, con más de seis causas asociadas en la comuna. Tras su detención, el detenido quedó a disposición del Tribunal para los fines legales correspondientes.

El alcalde Nelson Estay destacó que "este patrullaje preventivo nos permitió detener y sacar de circulación a una persona con un amplio prontuario policial, lo que obviamente va en beneficio de la seguridad y protección de todos los vecinos de Villa Alemana. Y si a esto sumamos los operativos de ‘Ronda Impacto’ que cada vez se realizan con mayor frecuencia y aportan un número considerable de detenciones, podemos decir que el trabajo coordinado entre municipio y Carabineros está entregando los resultados que todos esperamos".

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