Detienen a un hombre y rescatan a cuatro perros galgos que se encontraban con diversas lesiones y enfermedades en San Antonio

Detectives de la Brigada investigadora de Delitos Medioambientales y Patrimonio Cultural Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron en San Antonio a un hombre por su presunta responsabilidad en la flagrancia de Maltrato Animal, procedimiento que permitió además el rescate de cuatro perros galgos que se encontraban con diversas lesiones y enfermedades sin tratamiento veterinario.

La diligencia se originó a partir de una denuncia recibida por la PDI y las posteriores instrucciones impartidas por el Ministerio Público. En este contexto, los oficiales concurrieron hasta un inmueble de la comuna, donde realizaron una entrada y registro voluntaria con la finalidad de verificar las condiciones en que se encontraban los animales.

El procedimiento se desarrolló en conjunto con un equipo médico veterinario del Departamento de Salud Pública y Zoonosis de la Municipalidad de San Antonio, cuyos profesionales constataron que los cuatro ejemplares presentaban notable estado de descuido y deterioro físico, motivo por el cual fueron retirados para recibir estabilización y tratamiento médico veterinario.

Por instrucción del fiscal de turno, una vez atendidos y estabilizados, los cuatro galgos serán derivados a una organización dedicada a la protección animal, con el objetivo de continuar con su recuperación y resguardo.

En tanto, el propietario de los perros fue detenido y será puesto a disposición del tribunal correspondiente para su audiencia de control de detención.

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