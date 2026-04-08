Detienen a tres delincuentes por robo a turista en cerro Concepción de Valparaíso

Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros tras protagonizar un robo por sorpresa en el cerro Concepción de Valparaíso, afectando a un turista que se encontraba recorriendo el sector.

El procedimiento fue adoptado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 8ª Comisaría Florida, quienes durante patrullajes preventivos fueron alertados por vecinos sobre el delito, indicando que momentos antes los individuos habían sustraído una cadena a la víctima y luego huyeron en dirección al paseo Dimalow.

Con estos antecedentes, los funcionarios policiales iniciaron un operativo de búsqueda en el sector, logrando ubicar y detener a tres hombres adultos, todos con antecedentes policiales.

La identificación de los sujetos fue posible gracias al análisis de cámaras de vigilancia del sector, las que permitieron vincularlos directamente con el ilícito denunciado.

Por instrucción del fiscal de turno, uno de los detenidos pasará a control de detención por el delito de robo por sorpresa.

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