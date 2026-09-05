Detienen a sujeto que intentó ingresar a diversos domicilios durante la madrugada en Villa Alemana

La madrugada de este sábado, un sujeto terminó detenido tras haber sido sorprendido intentando ingresar a distintos domicilios en el sector sur de la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

Todo comenzó cuando vecinos de la comuna comenzaron a alertar al número de emergencia municipal por la presencia del hombre, el que aseguran habría intentado entrar a un condominio ubicado en el sector de La Palma e Ignacio Carrera Pinto, de acuerdo a lo detallado por Radio Bío Bío.

Posteriormente, alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado, personal de seguridad de la municipalidad logró ubicar al sujeto, quien fue detenido en flagrancia en calle Castellón.

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