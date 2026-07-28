Detienen a sujeto por parricidio frustrado y robo en lugar habitado en La Ligua

Un hombre de 25 años fue detenido en la comuna de La Ligua y será formalizado por los delitos de parricidio frustrado y robo en lugar habitado, luego que una investigación de Carabineros permitiera establecer su presunta participación en ambos hechos.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de La Ligua, en coordinación con el Ministerio Público, tras una serie de diligencias investigativas realizadas durante las últimas horas.

El imputado, identificado con las iniciales A.M.O.R., ya se encontraba detenido desde el día anterior por el delito de parricidio frustrado. Sin embargo, el trabajo investigativo permitió además vincularlo con un robo ocurrido cerca de las 00:10 horas del domingo 26 de julio en un inmueble del sector Lomas de Huaquén.

La denuncia por este último delito fue recibida el lunes alrededor de las 13:00 horas, iniciándose las diligencias que se extendieron durante la tarde y la noche. Gracias a la labor de la SIP, se logró establecer la presunta participación del sujeto en el ilícito.

Como resultado de la investigación, Carabineros recuperó diversas especies que habían sido sustraídas desde el inmueble, entre ellas una cuatrimoto, dos sierras circulares, dos rifles de aire comprimido y tres cuchillos de uso doméstico.

Además, durante el procedimiento fueron encontradas tres plantas de cannabis sativa de entre 20 y 50 centímetros de altura.

El imputado permanece detenido y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su audiencia de formalización por los delitos de parricidio frustrado y robo en lugar habitado.

PURANOTICIA