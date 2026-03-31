Detienen a sujeto en Playa Ancha e incautan municiones, drogas y arma adaptada

A raíz de una investigación por infracción a la ley de control de armas y a la ley 20 mil de drogas, Carabineros de la sección especializada OS9 de Valparaíso detuvo a un hombre e incautó diversas municiones y drogas.

Tras la acreditación de los delitos mediante diferentes técnicas, el tribunal autorizó el ingreso y registro de un inmueble ubicado en el sector Montedónico del cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

En la vivienda se encontró un armamento de fantasía adaptado para el disparo con sistema roni, con su respectivo cargador con cartuchos de fogueo adaptados con plomo como proyectil.

También se encontraron 94 cartuchos de municiones de diferentes calibres. De igual manera se halló droga como cocaína en ladrillo y dosificada, además de marihuana, y elementos para la dosificación de la droga.

En el lugar, se detuvo a C.E.G.B., chileno, de 40 años, con antecedentes penales y policiales por diferentes delitos, quien pasará a control de detención por instrucción del Ministerio Público.

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