Detienen a dos personas tras denuncia de disparos y hallan arma, municiones y chaleco antibalas en toma de San Antonio

Carabineros de la 1ª Comisaría de San Antonio, en conjunto con funcionarios de la Sección Centauro, detuvieron a dos personas en el sector de la toma La Ballena, luego de una denuncia por disparos en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló al interior del complejo habitacional Mirador Bellamar, hasta donde se trasladó personal policial tras recibir antecedentes sobre la presencia de individuos efectuando disparos.

Con la información preliminar, los funcionarios lograron ubicar el vehículo involucrado, desde el cual descendieron un hombre y una mujer adulta, quienes intentaron darse a la fuga al advertir la presencia de Carabineros.

Durante el escape, uno de los sujetos arrojó un banano al suelo, desde donde se esparcieron numerosas municiones, lo que dio paso a una persecución a pie por parte del personal policial.

Ambos individuos ingresaron a un domicilio del sector, lugar donde finalmente fueron alcanzados y detenidos por los uniformados.

Posteriormente, los uniformados efectuaron una revisión del inmueble, logrando incautar una pistola, dos cargadores, un chaleco antibalas, además de otras especies asociadas al procedimiento.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales A.E.C.Q., hombre de 54 años con antecedentes policiales, y A.T.T.L., mujer de 40 años sin antecedentes.

Cabe hacer presente que ambos fueron puestos a disposición del Tribunal local para el respectivo control de detención.

PURANOTICIA