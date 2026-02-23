Detienen a dos hombres por tráfico de cannabis en sector residencial de San Felipe

Dos hombres fueron detenidos por su responsabilidad en un delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, tras un operativo realizado en la villa Juan Pablo II de la comuna de San Felipe, al interior de la región de Valparaíso.

La indagatoria –desarrollada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), en coordinación con la Fiscalía local– se inició a partir de antecedentes que daban cuenta de la comercialización de cannabis en dos inmuebles del sector.

Así, el Juzgado de Garantía de San Felipe otorgó órdenes de entrada y registro para las viviendas investigadas, las que permitieron la detención de un hombre de 27 años, sin antecedentes policiales, y de un segundo imputado de 44 años, quien mantiene antecedentes por infracción a la Ley de Armas, receptación, hurto y robo.

Durante el procedimiento se incautaron 276,3 gramos de cannabis sativa, además de $410.000 en dinero en efectivo, dos balanzas digitales utilizadas para la dosificación de la droga y munición correspondiente a 15 cartuchos calibre 12 y un cartucho calibre .25, el avalúo total de la droga incautada asciende a $1.381.500.

Por instrucción del Ministerio Público, ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención.

