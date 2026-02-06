Detienen a delincuente tras millonario robo y destrozos en liceo de Playa Ancha

Un delincuente fue detenido tras protagonizar un robo y causar graves destrozos en el Liceo María Luisa Bombal de Playa Ancha, en la región de Valparaíso. El hecho fue detectado en tiempo real mediante las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió una rápida acción conjunta entre funcionarios del Servicio Local de Educación Pública Valparaíso (SLEPV) y Carabineros.

El procedimiento se desarrolló frente al Regimiento Maipo, donde se logró la captura de uno de los sujetos, quien pasará a control de detención durante esta jornada. Un segundo involucrado logró escapar tras huir hacia una quebrada.

Desde SLEPV informaron que este tipo de hechos se ha repetido en los últimos días, generando un serio perjuicio para la comunidad educativa. En esta oportunidad, la presencia de trabajadores del servicio realizando rondas preventivas fue clave para frustrar el delito.

Los daños provocados fueron valorizados en cerca de $10 millones, monto que deberá invertirse para retomar las clases con normalidad en marzo. Las reparaciones consideran el camarín de auxiliares, casino, comedor, sala TP de hotelería, reposición de vidrios, trabajos de soldadura, cañerías y otras dependencias afectadas.

Tras el hecho, se activaron los protocolos de resguardo y coordinación interinstitucional. La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al resto de los responsables, mientras que el equipo jurídico de SLEPV entregó los antecedentes al Ministerio Público, a la espera de la acción del fiscal preferente, Felipe González.

En paralelo, SLEP Valparaíso reiteró que, si bien no cuenta con atribuciones en materia de seguridad pública, ha realizado gestiones preventivas durante el verano junto a autoridades y policías, reforzando el monitoreo, los controles de acceso y las rondas periódicas en los establecimientos.

Respecto a la reparación del recinto, la encargada de infraestructura de SLEPV, Karla Ordoñez, señaló que los trabajos ya están en marcha. “Queremos brindar tranquilidad a madres, padres, apoderados, funcionarios y estudiantes, ya que como Servicio Local hemos iniciado todas las gestiones necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo”, afirmó.

La empresa a cargo de las obras ya ejecuta cierres perimetrales y mejoras internas para evitar nuevos ingresos no autorizados y resguardar la seguridad del liceo.

