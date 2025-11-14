Detectan tendido eléctrico clandestino en centro recreacional viñamarino de futbolista: estuvieron "colgados" al menos cuatro años

Personal de Chilquinta, en una inspección en el sector de Lajarilla, en Viña del Mar, descubrió una conexión clandestina que abastecía a un centro recreativo propiedad del futbolista Luis Miguel Margas (hijo del empresario y ex seleccionado nacional, Javier Margas), el cual funcionaba de esta manera hace cuatro años.

El lugar nunca había solicitado un empalme para abastecerse regularmente e incluso estaban conectados en el punto de medidores, donde sí había clientes regulares.

Bajo este contexto, efectivos de la PDI llegaron hasta el centro recreativo «El Avión» para comprobar que en el lugar existía esta conexión irregular, configurándose el delito de hurto de energía. Además, constaron que se registraba otra infracción penal: peligro de incendio, ya que los cables no tenían ninguna autorización ni certificación eléctrica.

Tras realizar la respectivo denuncia ante la Policía de Investigaciones, se procedió al descuelgue de la conexión ilegal.

Carmen Gloria Orlandini, jefa de Centro Servicio Valparaíso Costa de Chilquinta Distribución, explicó que “esta es una red de 320 metros de distancia, que está conectada directamente a la red de distribución de Chilquinta Energía de manera irregular. Este es un centro recreacional muy grande, que pertenece a una conocida familia de la región y estaban pagando cero. No son clientes, porque nunca presentaron antecedentes. Esto es un delito, pero además es muy peligroso, porque nadie revisó esta red, lo que podría haber significado un accidente de proporciones. Esto es un alto riesgo, especialmente forestal”.

En tanto, el subprefecto Sergio Gutiérrez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI Viña del Mar, indicó que detectives "adoptaron el procedimiento de rigor, no arrojando personas detenidas ni imputadas a la hora, toda vez que el responsable del lugar no se encontraba al momento del procedimiento. Se realizó trabajo en el sitio del suceso, toma de declaraciones a testigos y personal especializados de Chilquinta procedió a la desconexión de la red eléctrica y al corte de 304 metros de cable. Todos los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía local de Viña del Mar".

Cabe recordar que el hurto de energía es un delito tipificado por ley. En ese sentido, la empresa señaló que se pueden realizar denuncias anónimas ante alguna de estas prácticas, a través de la web chilquinta.cl.

