Cinco detenidos deja amplio operativo «Ronda Impacto» en La Calera y Nogales

Un procedimiento de «Ronda Impacto» realizado por Carabineros en las comunas de La Calera y Nogales terminó con cinco personas detenidas por diversos delitos.

Según dio a conocer la institución policial, de los cinco detenidos, dos mantenían órdenes vigentes de captura, dos portaban armas blancas y uno cometió desacato.

De igual forma, en el operativo se cursaron 16 infracciones, seis de las cuales fueron por tránsito, dos por alcoholes y una de carácter municipal.

Asimismo, Carabineros reportó más de 120 controles, 35 de los cuales fueron fiscalizaciones de identidad y 25 vehiculares.

La policía uniformada aseguró que estos operativos continuarán desarrollándose en estas y otras comunas del interior para mantener la sensación de seguridad.

PURANOTICIA