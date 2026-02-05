Detectan a tres personas en situación migratoria irregular tras fiscalización a 40 extranjeros en Zapallar

Con un despliegue coordinado en distintos puntos de Zapallar, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Seguridad Municipal realizaron un amplio operativo de fiscalización orientado a reforzar el cumplimiento de la normativa vigente y entregar mayores condiciones de seguridad a vecinos y visitantes de Zapallar.

El operativo contempló acciones de control migratorio, controles de identidad y fiscalizaciones vehiculares, abarcando sectores estratégicos como la laguna, Zapallar Centro y Zapallar Norte, en una señal de presencia preventiva y control efectivo del espacio público.

Las labores de control migratorio fueron encabezadas por la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte de la PDI, junto al Departamento de Migraciones y Policía Internacional Los Andes y personal de Seguridad Municipal, fiscalizando a 40 personas extranjeras, principalmente en obras en construcción y establecimientos gastronómicos.

Como resultado, se detectó a tres personas en situación migratoria irregular, siendo estos un ciudadano colombiano y dos ciudadanas venezolanas.

A este despliegue se sumó la “Ronda Impacto” realizada junto a Carabineros, que consideró controles de identidad y fiscalizaciones vehiculares, reforzando la labor preventiva y el control de la comuna en distintos sectores de Zapallar.

Según informó el subprefecto Sebastián Morales, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte, este tipo de fiscalizaciones “forman parte de un trabajo permanente de control migratorio, desarrollado de manera coordinada con los municipios, con el fin de resguardar el orden y la seguridad en las comunas”.

En este contexto, el alcalde Gustavo Alessandri destacó que “este tipo de fiscalizaciones fijan un marco de seguridad comunal que nos interesa mantener de forma permanente, porque entregan señales claras de control, mejoran la trazabilidad de la información y permiten articular de manera más eficiente el trabajo operativo entre el municipio y las policías, avanzando hacia una mejor gestión preventiva”.

