Detectan cuatro vehículos con motores adulterados durante fiscalización a talleres en Los Andes: dos hombres fueron detenidos

Un operativo de fiscalización realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Los Andes permitió detectar cinco vehículos con distintas irregularidades y detener a dos hombres mayores de edad.

El procedimiento se desarrolló en talleres mecánicos de la zona y contó con la participación de peritos mecánicos y químicos del Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) de la Policía de Investigaciones.

En total, los funcionarios policiales examinaron 45 vehículos, estableciendo que cuatro de ellos presentaban sus números de motor adulterados.

A estos se sumó un quinto automóvil que mantenía la revisión técnica y el permiso de circulación falsificados, por lo que los cinco vehículos fueron incautados por los detectives.

Los dos detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde pasarán a su respectivo control de detención.

PURANOTICIA