Colisión entre dos vehículos termina con uno de ellos semidesbarrancado en Quilpué

Una colisión entre dos vehículos menores se registró durante la mañana de este viernes en el Troncal Urbano, en el sector El Badén de Quilpué, a la altura del colegio Aconcagua.

Producto del impacto, uno de los automóviles quedó semidesbarrancado, mientras equipos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para atender la situación.

De acuerdo con información de Transporte Informa, el siniestro mantuvo una restricción de pistas en el sector, afectando el desplazamiento de los vehículos en dirección a Villa Alemana.

Ante esta situación, el organismo recomendó preferir avenida Los Carrera como alternativa vial mientras se desarrollan los trabajos de emergencia.

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