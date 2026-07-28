Destacan despliegue de equipos que trabajan para reabrir el paso Los Libertadores tras emergencia en la cordillera

Autoridades de la región de Valparaíso visitaron la Escuela de Montaña del Ejército de Chile con el objetivo de reconocer el trabajo coordinado realizado durante la emergencia que afecta a la alta cordillera y destacar el despliegue de los equipos que participaron en el operativo efectuado el pasado domingo 26 de julio.

La operación, que se extendió por más de 12 horas, permitió realizar 14 vuelos, trasladar casi 5 toneladas de abastecimiento, efectuar el relevo de 42 personas y ejecutar labores de control de avalanchas, además de inspeccionar el estado del camino internacional y avanzar en el diagnóstico de la infraestructura eléctrica.

En el operativo participaron equipos especializados de Vialidad de Alta Montaña del Ministerio de Obras Públicas, junto al Ejército de Chile, Carabineros, Bomberos, Chilquinta y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, en una labor conjunta que permitió mantener el apoyo logístico y continuar con los trabajos para recuperar las condiciones de seguridad en la ruta 60-CH.

El teniente coronel Felipe Olea, de la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, destacó que "ha sido un trabajo extraordinario en cuanto a las coordinaciones, lo que ha permitido abastecer, relevar personal y diagnosticar la situación actual del camino. El trabajo que está haciendo Vialidad en el despeje, tanto desde la parte superior como desde la parte baja de la ruta, además del diagnóstico de la red eléctrica, ha sido de vital importancia para buscar una pronta solución. Aquí estamos todos los equipos trabajando en ello".

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, indicó que "el Ejército de Chile, a través de la Escuela de Montaña, realizó un despliegue operativo inédito para relevar a 42 personas, entregar suministros, avanzar en la rehabilitación eléctrica y efectuar una inspección visual del sector para que los equipos de Vialidad continúen trabajando. Queremos agradecer el trabajo que los especialistas en montaña de Vialidad han realizado todos estos días y siguen realizando para despejar este camino internacional, en condiciones muy complejas, entregando los informes técnicos necesarios para resguardar la seguridad de las personas".

Finalmente, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, sostuvo que "estamos muy contentos de que nuestros equipos estuvieron desplegados en toda la montaña realizando el despeje de caminos y trabajando en coordinación directa con el Ejército y la Delegación".

Las autoridades reiteraron que los equipos continuarán desplegados en la alta cordillera ejecutando labores de despeje, monitoreo y evaluación técnica, con el objetivo de restablecer la conectividad del principal corredor internacional cuando existan las condiciones de seguridad necesarias.

PURANOTICIA