Destacan avance en las obras del nuevo Centro Cultural de La Calera: construcción estuvo más de una década paralizada

Tras más de una década con sus obras paralizadas, el Centro Cultural de La Calera, en la provincia de Quillota, presenta un importante grado de avance en su construcción gracias a un financiamiento de más de $4 mil millones, principalmente desde el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

Con el propósito de conocer el estado de la infraestructura, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, junto al alcalde de la comuna, Johnny Piraino, realizaron una visita inspectiva a los trabajos del nuevo espacio.

La obra, ubicada en la intersección de Av. Latorre con Ercilla, considera 2.948 M² construidos, contemplando en el proyecto las terminaciones completas, corrección de obras gruesas, y la ejecución de especialidades como el sistema eléctrico, sanitario y climatización, además de incluir un completo equipamiento y obras exteriores para el funcionamiento integral del recinto.

Mundaca señaló que “es un sueño hecho realidad. Siempre digo que el deporte y la cultura son las piedras angulares del buen desarrollo, y cuando uno construye una infraestructura de esta naturaleza, en una comuna como La Calera, confirma efectivamente la importancia que tiene que los recursos públicos se definan en el territorio (…) Este es un teatro maravilloso, vi las salas; van a haber salas de danza, salas de música, que van a cumplir todos los estándares que se requieren, y no tengo ninguna duda de que este va a ser un espacio referente parala región y va a ser un referente para el país”.

De esta manera, el nuevo espacio permitirá un acceso integral a la formación, creación y distribución cultural en la comuna, permitiendo contar con beneficios tanto recreativos como turísticos, al igual que contribuir a la generación de empleo y dinamización de la cultura local en la provincia, beneficiando así a más de 11 mil personas.

Piraino, en tanto, recalcó que “estamos cumpliendo un sueño anhelado y esperado por más de 14 años, donde la comunidad esperaba que un Gobernador empático y que trabajara con el corazón pudiese disponer los recursos para terminar esta obra, que son más de $4.600 millones. Este es un sueño que esperábamos y que va a dar oportunidad a la familia, a los jóvenes, a las mujeres y a los agentes culturales. Así que feliz de este 90% de avance, y esperar en diciembre poder inaugurar como corresponde esta iniciativa cultural”.

Respecto a su financiamiento, y tras 14 años de espera, el centro retomó su construcción en octubre de 2024, gracias a una importante inversión por parte del Gore de Valparaíso, tras aprobación del Consejo Regional, que considera recursos por $3.720 millones, además de un aporte municipal de $60 millones y $670 millones desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

PURANOTICIA