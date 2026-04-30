Despliegan plan de contingencia ante masivo flujo de vehículos hacia la región de Valparaíso por fin de semana largo

Con el objetivo de garantizar un desplazamiento seguro y ordenado, diversas autoridades de la región de Valparaíso se dieron cita en el terminal de buses de la Ciudad Puerto para dar inicio a un plan de contingencia integral.

Las proyecciones indican un movimiento masivo de vehículos y pasajeros hacia la zona, lo que ha activado protocolos que abarcan desde rebajas en peajes hasta intensos controles de alcotest y narcotest.

Desde la cartera de Obras Públicas, se estima que el flujo vehicular desde la región Metropolitana será significativo, activando medidas de incentivo para distribuir la carga en las carreteras.

"Salen 450.000 vehículos de Santiago y nosotros como Ministerio tendremos peaje a luca", destacó Patricia Terán, seremi de Obras Públicas, señalando además que existen descuentos para camiones y más de mil funcionarios desplegados en las rutas del país.

SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) junto a la Seremi de Transportes han reforzado los operativos en puntos estratégicos para prevenir accidentes derivados del consumo de sustancias.

Carlos Colihuechun, director regional de Senda Valparaíso, enfatizó que "las recomendaciones van en la línea de mantener las precauciones a la hora de la conducción, sobre todo en el uso de droga y de alcohol".

Por su parte, la fiscalización de las condiciones técnicas de los buses y el cumplimiento de las normativas vigentes es la prioridad para Transportes.

"Estamos como ministerio y también en conjunto con Carabineros de Chile en un despliegue de fiscalización", explicó Matías Valenzuela, seremi de Transportes, quien detalló que los operativos se extenderán a terminales y diversas rutas como la 68.

DERECHOS LABORALES Y TURISMO

Dado el carácter de estos días de descanso, la Inspección del Trabajo se ha sumado a los operativos en terminales para asegurar el bienestar de los trabajadores del transporte.

"Recordar que el primero de mayo es uno de los cinco feriados obligatorios e irrenunciables que tenemos en Chile", subrayó Carolina Sangüesa, seremi del Trabajo, informando que ya se iniciaron los controles sobre los turnos y descansos de los conductores.

Finalmente, el sector turismo proyecta cifras optimistas para la región, que nuevamente se posiciona como el destino favorito a nivel nacional.

"Estamos esperanzados nuevamente el segundo fin de semana largo del año y las expectativas nos dicen que esperamos 270.000 viajes como mínimo", concluyó Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur, destacando que la región de Valparaíso lidera las visitas con un 22% del total de viajes proyectados en el país.

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