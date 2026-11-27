Cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron detenidos por la PDI en San Antonio por infringir a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas.

El procedimiento desarrollado por el equipo MT-0 de la Bicrim en la población Sor Teresa de San Antonio, permitió establecer que un ciudadano colombiano mantenía el control de un sector de dicha población.

Desde el lugar, el sujeto se dedicaba a la venta, distribución y acopio de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades, utilizando para esto una bicicleta con la que recorría la zona para desarrollar esta actividad.

En el operativo de la Brigada de Investigación Criminal fueron intervenidos seis domicilios y como resultado de las diligencias se concretó la detención de cinco personas, cuatro de nacionalidad chilena y una colombiana.

Asimismo, los oficiales incautaron 139 envoltorios de cocaína base, con un peso total de 37,51 gramos, además de un envoltorio de cannabis que alcanzó los 7,81 gramos, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

PURANOTICIA