Un total de 25.035 kilos de yerba mate fueron destruidos por instrucción de la Dirección de Aduana de Los Andes, en el marco del programa permanente de gestión para descongestionar los recintos de almacenaje.

La operación contempló el traslado de 47 pallets que contenían 46.638 paquetes del producto hacia el recinto habilitado para la destrucción, despliegue que estuvo escoltado por funcionarios de la Unidad de Almacén y Subastas de la Aduana andina.

El cargamento proviene de diversos procedimientos de fiscalización, ejecutados en su mayoría en el complejo fronterizo Los Libertadores. Dichas mercancías no cuentan con los vistos buenos sanitarios, por ende, no pueden ser subastadas, además de constituir un riesgo para la sociedad debido a su deterioro.

Ángelo Vergara, director de la Aduana de Los Andes, indicó que "este trabajo resulta de mucha relevancia para la gestión de nuestra Dirección Regional” y agregó que "en virtud de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que modificó la Ordenanza de Aduanas, pudimos agilizar la destrucción de más de 25 toneladas de yerba mate, logrando descongestionar recintos aduaneros y evitando riesgos sanitarios”.

Cabe hacer presente que la destrucción de mercancías es la etapa final del ciclo de fiscalización. Desde el punto de vista administrativo, estas tareas se financian con fondos propios del Servicio de Aduanas y se adjudican mediante licitaciones públicas a empresas especializadas, exigiendo como requisito fundamental que la disposición final de los productos sea respetuosa con el medio ambiente.

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