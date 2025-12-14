Desde apoyo cerrado a llamados a la mesura: parlamentarios de la región de Valparaíso reaccionan al triunfo de José Antonio Kast

Parlamentarios de la región de Valparaíso reaccionaron prácticamente de inmediato a los resultados de la segunda vuelta de la Elección Presidencial, instancia donde José Antonio Kast consiguió la victoria por sobre Jeannette Jara, convirtiéndose de esta manera en el Presidente electo de Chile para el periodo 2026 - 2030.

Mientras la candidata del oficialismo (pacto «Unidad por Chile») se quedó con el 41,7% de los votos; la carta vencedora (líder del Partido Republicano) obtuvo 58%, lo que se traduce en una diferencia de alrededor de 2 millones de votos.

Bajo este contexto, la diputada por el Distrito 6 y senadora electa por Valparaíso, Camila Flores (RN) comentó que "Chile ha hablado fuerte y claro, ha decidido por las ideas de la libertad, por derrotar el comunismo y eso es una muy buena noticia".

De igual forma, sostuvo que "José Antonio Kast no solamente se ha impuesto en algunas regiones, sino en prácticamente todas las regiones del país con los cómputos que llevamos hasta ahora ha ganado. Y también eso me hace muy feliz porque en la región de Valparaíso estamos teniendo un hermoso resultado".

"Es por eso que quiero entregar este mensaje de esperanza. Se viene un nuevo camino para Chile, la recuperación de Chile, de ese Chile grande y próspero, donde todos podemos ser parte", complementó la congresista de Renovación Nacional.

"Vamos a levantar a nuestro país de estos cuatro años duros, terribles. Estamos contando los días para el 11 de marzo. Comienza la recuperación de nuestro país con nuestras ideas, las ideas de la derecha, de esa derecha valiente. Así que gracias a todos los que han confiado en esta opción, no los vamos a decepcionar", cerró.

Luego, el diputado Andrés Celis señaló que "es un triunfo bastante holgado, la diferencia es bastante notable en la que se da entre la candidata Jara y el actual el Presidente electo José Antonio Kast, pero más allá de eso yo llamo a la mesura en los dichos, controlar el lenguaje, evitemos las confrontaciones y a trabajar con humildad, mesura, pero con la convicción de esta tremenda responsabilidad que le ha entregado Chile a José Antonio Kast y a todo su equipo para poder hacer que este país tenga un cambio y un rumbo de verdad".

Asimismo, planteó que "esto también es una respuesta que se le da al Gobierno del Presidente Boric por la nefasta gestión que ellos han realizado en estos casi cuatro años de nuestro país, y por lo cual mesura, pero trabajar con la convicción y con la humildad que Chile merece".

En tanto, el diputado por el Distrito 6 y senador electo por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez (FA), sostuvo que "los resultados se respetan siempre. Hace 20 años que Chile elige la alternancia política, esta vez no ha sido la excepción y nos toca asumir con humildad. Desde el Senado ejerceré una oposición democrática, que defienda la libertad sindical, de expresión y reunión, y estaré disponible para los acuerdos que favorezcan al pueblo, como siempre lo hemos hecho, fiscalizando la corrupción y defendiendo los derechos y libertades que las familias trabajadoras han sabido conquistar en toda su historia, generación tras generación".

"Nuestra candidata Jeannette Jara merece todo el respeto y orgullo de una coalición progresista que hoy y mañana debe ampliarse y estar más unida que nunca. Con mucha fuerza estaremos trabajando desde el Senado junto a quienes más lo necesitan. A quienes hoy sienten miedo por este resultado, enfrentémoslo con democracia junto a la ciudadanía activa y junto a quienes obran por un país donde las oportunidades de los niños no lo determine la cuna en la que creciste. Chile, en todos sus momentos, siempre se enfrenta a la historia con convicción y esperanza. Seguimos!", cerró.

