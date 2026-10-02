Carabineros recupera en supermercado de Valparaíso vehículo robado que circulaba con patente adulterada

Un vehículo que mantenía un encargo vigente por robo fue recuperado por Carabineros en el estacionamiento de un supermercado del sector céntrico de Valparaíso, luego de que funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría Norte detectaran indicios de adulteración en su identificación.

El procedimiento se concretó durante la tarde del jueves 1 de octubre, cerca de las 18:26 horas, luego de que la Central de Comunicaciones (Cenco) alertara sobre la presencia de un automóvil sospechoso en el lugar.

Al llegar al recinto, los funcionarios realizaron distintas diligencias investigativas, entre ellas la revisión de las cámaras de seguridad. Así lograron identificar un vehículo tipo station wagon de color blanco, que circulaba con una placa patente que, en primera instancia, aparentaba ser normal.

Sin embargo, durante la inspección del automóvil, los policías advirtieron que el número de identificación vehicular (VIN) se encontraba completamente cubierto con un elemento similar a un portadocumentos de color negro.

A partir de las diligencias efectuadas, Carabineros logró establecer que el vehículo correspondía a una patente distinta de la que llevaba instalada y que esta última mantenía un encargo vigente por robo de vehículo motorizado, registrado el 26 de junio de 2026.

La revisión también permitió detectar que la patente original del automóvil estaba grabada en diferentes elementos de fábrica, entre ellos los espejos retrovisores y el logotipo de la marca, lo que aportó nuevos antecedentes sobre la adulteración de la identificación del vehículo.

Con el automóvil bajo vigilancia, el personal policial permaneció en las inmediaciones del supermercado hasta que una mujer de 33 años llegó al lugar con la intención de abordar el vehículo.

La mujer fue detenida y trasladada hasta dependencias policiales, quedando a disposición de la autoridad competente por los delitos de receptación de vehículo motorizado y falsificación de instrumento público.

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