Desconocidos vandalizaron histórico faro Curaumilla de Laguna Verde: destruyeron vidrios e intentaron robar baterías

Un grave hecho de vandalismo quedó al descubierto en el faro ubicado en la punta Curaumilla, en el kilómetro 8 de Laguna Verde, luego que desconocidos destruyeran parte importante de la estructura e intentaran sustraer especies desde su interior.

La situación fue advertida por Jaime Muñoz, dirigente vecinal de esta localidad ubicada al sur de Valparaíso, quien relató a Puranoticia.cl que al llegar hasta el lugar se encontró con múltiples daños en el espacio que antiguamente custodiaba la Armada.

“Fui al faro y me di cuenta de este vandalismo donde estaban rotos los siete vidrios, cortaron los candados y quisieron robar las baterías. La bandera chilena siempre estuvo afuera y ahora estaba enrollada adentro”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, además de los siete ventanales destruidos en la estructura, también fueron dañados algunos latones de la estructura.

Asimismo, sostuvo que el hallazgo de la bandera chilena al interior del recinto le llamó particularmente la atención y que "eso me da la impresión de que es algo político porque es nuestro emblema patrio y no se debe tocar. No dejaron ningún panfleto ni nada. Yo no sé si fueron ladrones o grupos políticos quizás".

Asimismo, indicó que en el lugar de los hechos no se encontraron restos de botellas ni cajas de alcohol, lo que a su juicio haría presumir que se trató netamente de un acto vandálico y no de una reunión de personas en el sector.

Tras percatarse de los daños, Jaime Muñoz tomó contacto con el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien posteriormente lo conectó con personal de la Armada. “Yo compré candados y cadenas, así que vinieron a darme los agradecimientos desde la Armada. Dijeron que iban a venir para ver el tema de seguridad en el sector”, explicó el vecino de Laguna Verde.

Finalmente, el vecino dejó un registro audiovisual mostrando los daños registrados en el faro de Curaumilla, estructura ubicada en el borde costero de Laguna Verde y que forma parte de los puntos característicos de este sector de la comuna porteña.

PURANOTICIA