Descartan participación de menores de edad en tragedia que dejó cuatro fallecidos en Algarrobo: relato de sobreviviente fue clave

Una verdadera tragedia es la que se vivió durante horas de la tarde-noche de este lunes 9 de marzo en el sector San Alfonso del Mar, en Algarrobo, donde cuatro personas perdieron la vida al intentar rescatar a una mujer que fue arrastrada por el mar.

Si bien, en primera instancia se habló del rescate de una menor de edad y que incluso la cifra de fallecidos era mayor, Carabineros precisó a eso de la medianoche todo el lamentable suceso que enluta a los familiares de cuatro personas, todas adultas.

En primer lugar, se informó que el trágico hecho se registró a eso de las 19:00 horas y que todo comenzó cuando una mujer (adulta) ingresó al mar y fue arrastrada por el oleaje. Esto generó que su pololo ingresara rápidamente a las aguas para intentar socorrerla. Al no lograrlo, se sumaron a estas labores otras tres personas.

No obstante, no lograron su cometido y sólo el pololo de la mujer arrastrada por el mar logró salir del mar, siendo derivado hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde pudo entregar su testimonio de lo ocurrido a personal de Carabineros.

"Es una mujer adulta, la pareja de la persona que está lesionada en el Hospital de San Antonio. Descartamos por completo que haya participación de algún menor de edad. Esta es la versión oficial que entrega una de las víctimas de este hecho", señaló el capitán Rafael Ramírez, comisario de la 3ª Comisaría de Algarrobo.

Asimismo, el oficial informó que tres de los fallecidos corresponden a habitantes de Puerto Montt y que un cuarto fallecido es de nacionalidad estadounidense.

En tanto, la Armada de Chile, a través de un comunicado, reiteró su llamado "al autocuidado y al respeto de las señales de seguridad en el litoral, recordando a la comunidad que existe un aviso de marejadas vigente" en esta zona del país.

