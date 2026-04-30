Desbaratan red criminal que exportaba droga a Australia desde el puerto de San Antonio

«Operación Australia» llevó por nombre el procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI), coordinados por el Ministerio Público, que permitió desbaratar una banda criminal que enviaba droga al país de Oceanía a través del puerto de San Antonio.

Cuatro sujetos fueron detenidos en el marco de este operativo, el cual fue el punto cúlmine de más de un año de investigaciones por parte de la policía civil.

"Pudimos identificar una estructura criminal que levantaba empresas de fachada para exportar mercancía lícita para, a través de esa exportación, contaminarla con droga", explicó el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe de la Región Policial de Valparaíso.

Asimismo, sostuvo que "pudimos identificar cuál era el contenedor donde se iba a enviar (la droga) para el puerto de Sydney, Australia, y coordinar con la policía australiana para hacer una entrega vigilada y poder identificar a los receptores de esta droga”.

Cabe hacer presente que la investigación sigue en curso con el objetivo de identificar y detener a los receptores de la droga en Australia, así como posibles otros involucrados en el hecho en nuestro país.

Al respeto, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, comentó que “han realizado junto a Aduanas un procedimiento exitoso, que es la incautación y sacar el día de mañana del comercio a esta gran cantidad de droga que equivale a 11 mil millones de pesos".

Finalmente expuso que "no podemos permitir que estas organizaciones se tomen nuestro país. Somos nosotros quienes tenemos que ordenar y controlar las calles, los puertos, las cárceles... y en eso estamos como el Ministerio de Seguridad”.

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