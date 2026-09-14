Desbaratan laboratorio clandestino de poppers instalado en una parcela de Quintero

Una alerta generada por el Servicio Nacional de Aduanas a partir de la detección de una carga que ingresaba al país con frascos, cajas y etiquetas comúnmente utilizados para el envasado de poppers, permitió aportar los primeros antecedentes de una investigación que culminó con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de esta sustancia en la región de Valparaíso.

El director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, explicó que "para nosotros es habitual realizar incautaciones de poppers. En los últimos dos años hemos incautado alrededor de 10.000 unidades de este tipo de productos y, en esta oportunidad, nuestros fiscalizadores detectaron la llegada de frascos, etiquetas, envases y otros elementos que parecían estar destinados a la fabricación de este mismo tipo de productos".

A partir de esta detección, Aduanas identificó al destinatario de la carga, con domicilio en la región de Valparaíso y generó un perfil de riesgo asociado a dos personas que estaban ingresando este tipo de productos. Si bien, los elementos detectados no constituían mercancías prohibidas por sí mismas, sus características y la información disponible permitieron generar una alerta y poner los antecedentes en conocimiento de la Policía de Investigaciones.

Posteriormente comenzaron a arribar nuevos envíos vinculados con frascos, tapas, etiquetas y cajas asociados a estos productos.

“Detectamos más de 100 envíos de este tipo de productos, tanto frascos, etiquetas como cajas. Cada vez que llegaba al aeropuerto un envío relacionado con estos antecedentes, informábamos oportunamente a Brisuq y remitíamos los antecedentes y las fotografías de los elementos detectados para su conocimiento y análisis”, agregó el director regional.

En los procedimientos realizados por Aduanas se efectuó la apertura y fiscalización de los envíos, apoyada por tecnología no invasiva, con el objetivo de identificar la eventual presencia de sustancias de carácter orgánico. Sin embargo, estas revisiones no arrojaron resultados positivos respecto de la detección de este tipo de sustancias.

La información aportada permitió mantener una coordinación permanente con la PDI durante el desarrollo de la investigación y contribuir a la generación de nuevas alertas asociadas a este tipo de envíos.

El prefecto Johnny Fica, jefe nacional (s) Contra el Crimen Organizado de la PDI, destacó que "el Servicio Nacional de Aduanas logró detectar una importación de los insumos base, particularmente los frascos que utilizaba este grupo criminal para la fabricación de poppers. Este resultado investigativo es un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, con la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, particularmente dirigida por el fiscal Daniel Contreras”.

A partir de los antecedentes reunidos durante la investigación, la PDI y la Fiscalía lograron establecer que los involucrados adquirían distintos insumos de laboratorio y sustancias químicas utilizadas para la elaboración de poppers, utilizando personas jurídicas de fachada para justificar la compra de sustancias controladas por la Ley 20.000.

El análisis de cuentas bancarias permitió además identificar a compradores de esta sustancia, información que posteriormente fue corroborada mediante vigilancias. En paralelo, los investigadores establecieron las empresas utilizadas para adquirir los productos químicos y lograron determinar la ubicación de un laboratorio clandestino instalado al interior de una parcela en la comuna de Quintero.

Para el fiscal de Análisis Criminal Occidente, Daniel Contreras, "es importante destacar el trabajo interagencial. El trabajo que realiza Aduanas al momento de detectar elementos o cuestiones que pueden aparecer como inocuas, como frascos o etiquetas, para posteriormente llegar a una investigación en donde probablemente estos frascos y estas etiquetas podían ser destinados para la comercialización de drogas, es por supuesto relevante”.

Con estos antecedentes, y por instrucción de la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, la PDI desarrolló un operativo en las comunas de Santiago, Concón, Quintero, Villa Alemana y Quilpué. El procedimiento permitió detener a tres hombres de nacionalidad chilena, de 35, 36 y 46 años, todos sin antecedentes.

De acuerdo con la investigación, dos de los imputados se dedicaban a la producción y distribución de poppers (nitritos de alquilo), mientras que durante el procedimiento también fue detenido uno de los principales compradores de esta sustancia en grandes volúmenes.

Durante el operativo fueron incautados 685 frascos de poppers, además de diversas sustancias químicas controladas, entre ellas 8.220 gramos de alcohol amílico, 4.100 gramos de alcohol isoamílico, 3.265,17 gramos de hidróxido de sodio, 3.733,29 gramos de diclorometano, 58.960,22 gramos de alcohol isobutílico, 1.490,18 gramos de acetato de etilo, 1.159,26 gramos de éter etílico, 1.306,39 gramos de tolueno, 13.930 gramos de alcohol butílico, 55.640 gramos de alcohol isopropílico, 6.240 gramos de nitrito de sodio y 4.910 gramos de metanol.

Asimismo, se incautaron 19,38 gramos de cannabis, 14,92 gramos de hongos psilocibe, 47,1 gramos de MDMA, 11,82 gramos de ketamina, cinco unidades de LSD, 1,77 gramos de metanfetamina, 4,5 gramos de MDA y 7,86 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 60 comprimidos de clonazepam y 60 comprimidos de zolpidem.

Entre las especies incautadas también se encuentran $170.000 en dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, un notebook, tres balanzas y dos vehículos, además de frascos, tapas y etiquetas comúnmente utilizados para el envasado de poppers.

Cabe hacer presente que la investigación corresponde a un procedimiento por flagrancia, con posterior autorización de órdenes de entrada y registro y órdenes de detención, y se desarrolló bajo la coordinación de la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, con la participación del Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones.

PURANOTICIA