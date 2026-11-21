Detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal Los Andes de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a cuatro hombres y una mujer, entre ellos un menor de edad, logrando la incautación de cerca de un kilo de drogas durante un operativo desarrollado en la Villa San Alberto, en la comuna de Los Andes.

La investigación, denominada “Operación Fractios”, se originó por el delito de microtráfico y permitió ejecutar siete órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles, lo que permitió ubicar tres puntos de venta de drogas, identificados en el marco del trabajo de análisis e investigación policial.

En total, se incautaron 969,84 gramos de droga, entre clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y ketamina, además de ocho unidades de jarabe sujeto a control conforme a la Ley 20.000. También se encontró una pistola con siete cartuchos, un arma a fogueo, dinero en efectivo, un chaleco antibalas y tres teléfonos celulares de interés investigativo.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para su correspondiente control de detención enfrentando cargos por infracción a la Ley 20.000.

PURANOTICIA