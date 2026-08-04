Desarticulan punto de microtráfico en Hijuelas: dos sujetos fueron detenidos por la PDI

Personal del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de La Calera detuvo a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, acusados de infringir la Ley 20.000, tras desbaratar un punto de microtráfico que operaba en la comuna de Hijuelas.

La investigación, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, se inició a partir de antecedentes que indicaban que una persona conocida con el alias de "Lesni" se dedicaba a la comercialización de drogas desde un domicilio de la comuna.

A partir de diversas diligencias investigativas, los detectives lograron establecer que en el inmueble se efectuaba la venta de distintas sustancias ilícitas a consumidores del sector. Con esos antecedentes, gestionaron una orden de entrada y registro, la que permitió concretar el operativo policial y detener a los dos imputados.

Durante el allanamiento, la PDI incautó 1,7 kilogramos de cocaína base, 18 gramos de ketamina, dos pistolas, un vehículo y $300.000 en dinero en efectivo, además de otros elementos asociados al delito investigado.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera para su respectivo control de detención, instancia en la que el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados.

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