Desarticulan organización criminal en La Calera: OS7 de Carabineros detiene a siete personas y decomisa drogas y armas

En el marco de una investigación estratégica enfocada en la intervención de barrios críticos, personal de la sección OS7 de Carabineros Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía SAC-ECOH, ejecutó un masivo operativo que permitió desarticular una organización criminal que operaba en la comuna de La Calera.

La intervención se llevó a cabo en la población El Trigal, donde los efectivos policiales allanaron de manera simultánea siete domicilios, logrando la detención de siete personas —tres hombres y cuatro mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 24 y los 63 años— por infracción a la Ley de Drogas (20.000) y a la Ley de Control de Armas (17.798).

Sobre el origen de la diligencia y las acciones en el terreno, el comisario de la 7ª Comisaría de La Calera, mayor Pablo Caro González, explicó:

"El día de ayer (martes) en horas de la tarde, personal OS-7, conforme a lo dispuesto en el informe estratégico denominado como barrios críticos, trabajo que se lleva en conjunto con la Fiscalía SAC-ECO de Valparaíso, se procedió en el sector El Trigal al allanamiento de domicilios en el sector, logrando la detención de siete personas".

Posteriormente, el oficial detalló los elementos ilícitos decomisados en los inmuebles y la situación procesal de los imputados:

"Incautación de 519 gramos pasta base cocaína, 64 miligramos de marihuana, 6 gramos de clorhidrato cocaína, una escopeta de fabricación artesanal, un cargador de pistola, una pesa digital, 985 mil pesos en dinero en efectivo, dos celulares, sistema de cámara de vigilancia".

Además del armamento y las sustancias ilícitas, la incautación del sistema de cámaras de televigilancia evidencia la logística con la que contaba la agrupación para alertar la presencia policial. Todos los imputados quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA