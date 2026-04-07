Desarticulan banda que asaltaba a conductores de App de transporte bajo la modalidad de falsos pasajeros en Los Andes

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Los Andes, en coordinación con la Fiscalía Local, lograron la detención de tres integrantes de una agrupación delictual dedicada a cometer robos con violencia e intimidación que afectaban a conductores de aplicación de transporte de la provincia de Los Andes.

Los imputados corresponden a dos hombres mayores de edad y un adolescente, todos chilenos, quienes fueron detenidos tras diligencias que permitieron establecer su participación en estos ilícitos, cometidos bajo la modalidad de falsos pasajeros.

Gracias al análisis e inteligencia policial y a diferentes técnicas investigativas, el Ministerio Público gestionó órdenes de entrada y registro para los domicilios de los involucrados, las que fueron ejecutadas en las comunas de Los Andes y San Esteban, permitiendo concretar la captura de los tres individuos señalados.

Durante el procedimiento, se recuperaron especies pertenecientes a una de las víctimas afectadas por un robo en diciembre de 2025, lo que permitió reforzar los antecedentes que vinculan a los imputados con los hechos investigados.

Cabe señalar que la BIRO de Los Andes mantiene diligencias en desarrollo orientadas al análisis y cruce de información respecto de otros delitos de similares características, con el objetivo de establecer la eventual participación de los detenidos en nuevos ilícitos.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por los delitos cometidos.

PURANOTICIA