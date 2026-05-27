Carabineros despliega amplio operativo de seguridad en la región de Valparaíso

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención del delito, Carabineros se encuentra desarrollando un amplio operativo de seguridad en la región de Valparaíso.

Este despliegue policial busca copar aquellos puntos de mayor demanda de seguridad, mediante servicios focalizados y patrullajes preventivos en sectores estratégicos, priorizados de acuerdo al análisis delictual y requerimiento de la ciudadanía.

Según detalló la general Patricia Vásquez, jefe de Carabineros de la Zona Valparaíso, “estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad orientada a fortalecer la presencia policial en terreno, permitiendo una respuesta más oportuna y eficaz ante situaciones que afecten el orden y la seguridad pública”.

El operativo contempla controles preventivos, fiscalizaciones y presencia permanente de personal policial en diversos puntos de la región, reforzando así el trabajo destinado a prevenir incivilidades y entregar mayor tranquilidad a los vecinos.

Cabe hacer presente que esta estrategia de Carabineros continuará desarrollándose en distintos días y horarios en todo Chile.

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