Desalojan histórica toma usada como microbasural y proyectan nueva vía para Limache

La Municipalidad de Limache logró desalojar un sector de uso público que por 50 años fue usado sin autorización por personas que acopiaban basura, generando un foco de insalubridad y riesgo sanitario, sumado a casos de maltrato animal e incivilidades como consumo de alcohol y drogas, ruidos molestos y uso de fogatas con peligro de incendio.

El alcalde Luciano Valenzuela destacó el trabajo de las distintas unidades municipales y servicios para recuperar un espacio común que ahora se proyecta como una vía alternativa de tránsito y el mejoramiento de la conectividad urbana.

“Son 50 años de la ocupación irregular de calle Prat. Esto es un calle y se ocupó como un asentamiento precario por 50 años. Teníamos múltiples denuncias de vecinos, de consumo conflictivo, de riñas, de incendios por lo tanto urgía intervenir. En el Municipio sabíamos que esto no se trataba solo de pasar una máquina, hay un factor humano que había que atender y nuestro equipo lleva mucho tiempo de trabajo en el sector con las personas (…) queremos recuperar este espacio para la comuna y generar vías estructurales que nos permitan descongestionar el centro, estamos proyectando el camino de Prat para que se conecte con Carelmapu", dijo.

Las personas fueron notificadas con anterioridad que debían salir del lugar, privilegiando el diálogo, el acompañamiento social y buscando un abandono voluntario. Un equipo municipal multidisciplinario trabajó con 27 personas - por más de un año- opciones habitacionales, re-vinculacióncon redes de apoyo y realizó operativos de tenencia responsable, esterilizaciones e instalación de chip. Algunas personas abandonaron el lugar con anticipación y se trasladaron a residencias de familiares.

El desalojo se realizó en coordinación con Carabineros, la Delegación Provincial Presidencial de Marga Marga y personal de la empresa Chilquinta.

El capitán Fernando Carvallo, comisario (s) de la 3ª Comisaría de Limache explicó que "concretamos un desalojo de un terreno que por décadas se ha utilizado de forma irregular. Para Carabineros es prioridad recuperar espacios, este es un Bien Nacional de Uso Público, terminado con un lugar de incivilidades e insalubridad sanitaria (…) aquí hemos tenido procedimientos por riñas, consumo de alcohol y drogas, motivo por el cual se ha intervenido hasta llegar a esta solución definitiva”.

15 mascotas –perros, gatos y gallinas– que habitaban el lugar fueron atendidas por la Veterinaria Municipal y trasladadas al centro institucional para una revisión más exhaustiva y su eventual adopción.

Los departamentos de Medio Ambiente y Operaciones limpiaron el lugar y retiraron 34 toneladas de basura y escombros, constatando presencia de roedores. La vía quedó despejada a la espera de la conexión vial.

PURANOTICIA