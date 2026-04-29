Derecho a réplica de Luis Pardo Sainz

El día sábado 25 de abril del año en curso, el diario electrónico que usted dirige, publicó a las 15.38 hrs. una nota periodística que me alude injustamente y me ofende, pues me atribuye ser participe de un plan para dañar a la senadora Camila Flores y asumir su cargo parlamentario. La nota me atribuye dos hechos completamente falsos, sin respaldo de ningún tipo de fuente, prueba, ni antecedente alguno que lo corrobore: primero, se habla de tres supuestas reuniones con el señor Percy Marín. Nunca he tenido una sola reunión con el señor Marín en las fechas y lugares que afirma la nota, ni en ninguna otra fecha o lugar. El otro hecho falso que sugiere la publicación de Pura Noticia es que yo estaría vinculado a la denuncia anónima en contra de la senadora Camila Flores, lo que desmiento categóricamente. No soy autor ni tengo nada que ver con dicha denuncia.

La nota publicada es completamente falsa y revela una total falta de ética en el ejercicio del periodismo, toda vez que el medio no realizó ninguna gestión útil para contrastar previamente la información, ni trató de obtener mi versión sobre los hechos e intenciones tendenciosamente insinuados en la nota.

Ambas imputaciones vulneran mi derecho a la honra, mi prestigio personal y la fe pública de cara a los ciudadanos que represento al atribuirme conductas e intenciones totalmente falsas, sin ningún fundamento, por lo cual solicito la publicación de este desmentido en los términos que exige la Ley N° 19.733.