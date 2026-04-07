Denuncian sueldos impagos y crisis en el SLEP Marga Marga, pero entidad asegura que remuneraciones se han ido regularizando

Alertado por múltiples reclamos que le han hecho llegar, el concejal de Villa Alemana, Alejandro Gazmuri, denunció el no pago de remuneraciones a docentes y asistentes de la educación en la provincia de Marga Marga, apuntando a una crisis en la implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Según expuso la autoridad comunal, trabajadores del sistema le han indicado que hasta ahora no han visto regularizada su situación salarial. "Hemos estado recibiendo constantes reclamos tanto de docentes como de asistentes de la educación de la provincia de Marga Marga, principalmente por el no pago de sus sueldos”, señaló.

En esa línea, advirtió que la situación se arrastra desde hace semanas, afectando incluso periodos recientes, pues "muchos de ellos pasaron una Semana Santa sin remuneración y, hasta el día de hoy, esta situación aún no se regulariza".

El edil villaalemanino también dio cuenta de un creciente malestar en el sector, adelantando que se están organizando manifestaciones como forma de presión. Asimismo, cuestionó el origen del modelo de los SLEP de nuestro país, asegurando que desde un inicio advirtieron dificultades en su implementación.

"El año 2025 este sistema llegó a la provincia de Marga Marga y este año comenzó su funcionamiento formal el SLEP. Sin embargo, hoy vemos que no se ha avanzado como se esperaba", sostuvo el representante del Partido Republicano.

Junto con lo anterior, la autoridad comunal abordó una presentación realizada ante la Contraloría, junto a la concejala de Quilpué, Mónica Neira, por el arriendo de dependencias en un mall de la comuna. Según explicó, buscan esclarecer el uso de recursos públicos en medio del conflicto por las remuneraciones impagas.

"Resulta muy difícil explicarle a un profesor que no ha recibido su sueldo, mientras el SLEP destina recursos a arriendos por sobre el valor de mercado", afirmó.

"Esperamos que tanto la Contraloría como el SLEP, que cuenta con plena autonomía en la ejecución de los pagos de remuneraciones, cumplan con su responsabilidad y hagan bien su trabajo. No es aceptable que mientras algunos funcionarios están cómodamente instalados en oficinas, existan trabajadores de la educación que no han recibido lo que legítimamente les corresponde", sentenció

El concejal calificó la situación como grave y exigió respuestas a las autoridades competentes. "Esta situación es, por lo bajo, indignante", concluyó.

VERSIÓN DEL SLEP

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Marga Marga se refirieron a la situación, asegurando que los problemas en el pago de remuneraciones ya fueron abordados.

A través de una declaración, indicaron que "las situaciones de remuneraciones que afectaron a parte de nuestras comunidades educativas ya fueron abordadas y los pagos correspondientes se encuentran realizados", agregando que los casos reportados se han ido regularizando mediante un trabajo coordinado entre equipos de gestión y unidades administrativas.

Asimismo, informaron que el proceso de reliquidación se efectuará el próximo viernes 10 de abril, con el objetivo de cerrar formalmente las situaciones acreditadas, incluyendo eventuales diferencias en sueldos y asignaciones.

Por último, en cuanto al bono escolar, precisaron que su pago continúa sujeto a la transferencia de recursos desde el nivel central, tratándose de un proceso externo al Servicio.

PURANOTICIA