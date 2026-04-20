Delincuentes roban dos vehículos fiscales y equipos electrónicos desde dependencias de la Inspección del Trabajo en Viña del Mar

Un robo avaluado en unos 50 millones de pesos quedó al descubierto a primera hora de este lunes 20 de abril en dependencias de la Inspección del Trabajo, en Viña del Mar, lugar al que ingresaron delincuentes para sustraer una serie de especies.

Hasta las oficinas ubicadas en calle 3 Norte ingresaron ladrones, quienes robaron dos automóviles fiscales, además de equipos electrónicos, situación que está siendo investigada por personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Viña.

"Al realizar las diligencias, personal del cuadrante verifica que existen cámaras y alarmas que fueron desactivadas y, al realizar el rastreo del GPS, marcaba como última ubicación los cerros de Valparaíso", señaló el teniente coronel Rodrigo Espejo.

Desde el Ministerio Público establecieron que las diligencias investigativas quedaran a cargo de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, señaló que "lo que puedo decir por la experiencia de 41 años de servicio en Carabineros, es que confío en que las diligencias que se hagan a partir de este momento permitan llegar a resultados prontamente, con la identificación de aquellos delincuentes culpables de este delito".

De acuerdo a los antecedentes que posee como autoridad a cargo, indicó que "habría un avaluo preliminar del orden de los $50 millones, considerando los dos vehículos y el equipamiento. Este delito fue recientemente denunciado, así que hay que esperar los tiempos de la investigación y que arribemos a un resultado pronto".

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