Delincuente se dio a la fuga tras robo en Concón: pese a intenso operativo policial en la parte alta de la comuna, no fue capturado

Un operativo de seguridad se desplegó la tarde de este martes 28 de abril en el sector alto de Concón, luego de que un robo ocurrido alrededor de las 19:30 horas quebrara la calma en las cercanías de la avenida Edmundo Eluchans. El incidente no solo movilizó a las fuerzas de orden, sino que generó una fuerte sensación de inseguridad entre los residentes que presenciaron la fuga.

Tras cometer el ilícito, uno de los presuntos responsables emprendió una huida a pie que fue seguida de cerca por los sistemas de vigilancia privados del sector. El sujeto fue visto corriendo por la calle Francisco Sosa, para luego virar en Los Pellines con el objetivo de perderse en las inmediaciones de la plaza Los Radales. Este trayecto, captado íntegramente en video, está siendo utilizado para intentar identificar al sospechoso.

La alerta fue recibida de inmediato por la Central de Carabineros, mientras que unidades de Seguridad Municipal llegaron rápidamente al sitio del suceso para prestar apoyo psicológico y asistencia a la víctima, quien se encontraba afectada por el suceso.

A pesar de los patrullajes preventivos realizados en las vías de escape mencionadas, el delincuente logró evadir la captura inicial. Las autoridades locales han reforzado la recomendación a los vecinos de reportar cualquier actividad sospechosa en los alrededores de los ejes comerciales y residenciales de la comuna.

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