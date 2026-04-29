Delegado Millones destaca acuerdo que puso fin al paro de micros en Quilpué y Villa Alemana y subraya compromiso de pagar deuda

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, encabezado por el subsecretario Martín Mackenna, logró un acuerdo con el gremio de conductores y operadores de buses de la provincia de Marga Marga que permitió deponer el paro iniciado durante la tarde del lunes 27 de abril y que se extendió hasta la tarde del martes 28.

Tras una serie de negociaciones, ambas partes alcanzaron un entendimiento que permitió retomar la normalidad del servicio, evitando de esta manera una mayor afectación a los usuarios del transporte público en Quilpué y Villa Alemana.

Entre los puntos acordados, se estableció el ingreso a la Contraloría General de la República —con fecha jueves 30 de abril— de los decretos de pago por los conceptos de operación y tarifa, correspondientes al periodo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. Asimismo, la Secretaría de Estado se comprometió al congelamiento tarifario desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el acuerdo alcanzado, señalando que "tengamos presente que hay un compromiso con una deuda de $18.000 millones de septiembre del año pasado con los conductores y con los operadores de buses, recursos que se adeudan por pago de subsidio a la tarjeta TNE, adultos mayores y congelamiento de la tarifa".

Respecto a esos montos, expresó que una vez instalados como Gobierno, "tomamos conocimiento de la deuda y el 1 de abril se inyectaron $600 millones para dar tranquilidad y asumir parte del alza de combustible y ahora el compromiso formal suscrito es que mañana ingresan a la Contraloría los decretos para que tome razón el ente fiscalizador y poder tramitar los pagos que están pendientes".

Millones resaltó que "ese es el acuerdo adoptado y este miércoles en la mañana también quedaron suscritos los conductores. Por eso es que el paro terminó".

Finalmente, la autoridad se mostró "muy agradecido de las negociaciones que llevó el Ministerio de Transportes y a su vez también de la voluntad del gremio de los conductores y los operadores que han facilitado no tener una situación compleja para los pobladores y la comunidad, particularmente de la provincia de Marga Marga, porque además existía el riesgo de que se plegara al paro el resto de los microbuses del Gran Valparaíso, lo que gracias a Dios eso no sucedió".

De esta manera, el servicio de transporte público en la provincia de Marga Marga retomó su funcionamiento habitual este miércoles 29 de abril, tras dos jornadas marcadas por la paralización y la incertidumbre para miles de usuarios.

PURANOTICIA