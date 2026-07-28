Delegado Millones asegura que "pronto" habrá novedades en investigación por mortal balacera que dejó dos fallecidas en Rodelillo

A casi dos meses de la balacera registrada en el cerro Rodelillo de Valparaíso, que dejó dos jóvenes fallecidas y otras siete personas heridas, la investigación que encabeza el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones (PDI) continúa bajo reserva.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, aseguró que existen avances en las diligencias y adelantó que próximamente podrían conocerse novedades en la causa que dejó impactada a la comunidad porteña.

El violento ataque ocurrió a principios de junio, cuando desconocidos que se movilizaban en un automóvil dispararon contra un grupo de personas en la parte alta de la ciudad, provocando uno de los hechos de mayor connotación pública registrados este año en la región. Desde entonces, las policías han desarrollado diversas diligencias investigativas, sin que hasta ahora se hayan informado detenciones.

Consultado por la investigación, señaló que "esto lo hablamos en el Comité Policial con la PDI, confíen en el resultado. No se pueden entregar más antecedentes, pero ya tenemos suficientes elementos como para tener noticias pronto".

Millones explicó que la reserva en este tipo de investigaciones responde a la necesidad de resguardar el trabajo policial, indicando que "no es un tema estadístico, no es un tema para dejar tranquila a la comunidad solamente, sino para la eficacia de la investigación policial".

De igual forma, el delegado presidencial regional recalcó que "hoy día la Policía de Investigaciones hizo su trabajo, no se pueden relatar los hechos, la investigación seguida, ni las herramientas legales que han usado, pero ya tenemos suficientes elementos como para dar la tranquilidad de que aquellas personas que cometieron eso van a terminar presas".

Las declaraciones de Manuel Millones se producen mientras continúan las diligencias para esclarecer este brutal hecho que conmocionó a Valparaíso y que, a casi dos meses de ocurrido, sigue sin personas detenidas.

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