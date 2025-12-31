Decomisan gran cantidad de alcohol que iba a ser vendido en la noche de Año Nuevo en Viña del Mar

Un equipo de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar decomisó una importante cantidad de alcohol dispuesta para ser vendida en la noche del Año Nuevo en la vía pública.

El decomiso es resultado de los patrullajes que se han intensificado en toda la comuna, especialmente en el borde costero, hasta donde se espera lleguen miles de personas a disfrutar del espectáculo pirotécnico para recibir el 2026.

Los productos, de dudosa procedencia, fueron dispuestos para su destrucción y los antecedentes derivados a las instancias correspondientes para sancionar a quienes pretendían venderlos de manera ilegal, generando así un riesgo sanitario y de seguridad.

La labor preventiva que permitió este decomiso se suma a la clausura de un local que funcionaba como discoteca en Reñaca con un permiso falsificado, entre otras infracciones, y se seguirá desarrollando para prevenir situaciones que pongan en riesgo tanto la salud como la seguridad de residentes y visitantes.

En esa línea, el Municipio de Viña del Mar está ejecutando un Plan Estratégico de Seguridad que incluye una serie de medidas que se intensificarán durante el período estival, especialmente en el borde costero y puntos más visitados de la ciudad.

Las acciones incluyen el reforzamiento de la dotación de la Dirección de Seguridad Pública, un equipo de drones, vehículos y motos para patrullajes permanentes y respuesta inmediata 24/7, a lo que se suma la incorporación de una inédita base de Carabineros en la Av. Perú y el trabajo colaborativo permanente con la PDI y Policía Marítima.

