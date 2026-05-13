Declaran Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua por pronóstico de precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Isla de Pascua "por evento meteorológico".

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos para Isla de Pascua en la región de Valparaíso.

Pronóstico

Tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo durante este miércoles.

en corto periodo de tiempo durante este miércoles. Viento normal a moderado durante este miércoles y hasta el viernes 15.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para la provincia de Isla de Pascua, vigente a contar de este miércoles y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de esta alerta se constituye como "un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

(Imagen referencial: Mario Tizon, National Geographic Your Shot)

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