Declaran Alerta Temprana Preventiva para dos provincias y tres comunas de la región de Valparaíso por amenaza de remoción en masa

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por amenaza de remoción en masa para las provincias de San Felipe y Los Andes y comunas de Cabildo, Petorca y La Ligua.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Valparaíso:

Probables tormentas eléctricas preferentemente durante la tarde-noche de este viernes y hasta el domingo, con precipitaciones aisladas en precordillera y valles precordilleranos y cordillera.

preferentemente durante la tarde-noche de este viernes y hasta el domingo, con en precordillera y valles precordilleranos y cordillera. Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en precordillera y valles precordilleranos y cordillera, durante ete sábado .

Asimismo, conforme a lo indicado en el alertamiento vigente y en el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos de precipitaciones (mm/cm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:

Cabe destacar que, los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es alta en cordillera, moderada en valles precordilleranos y precordillera y bajaen litoral y cordillera de la costa de la región.

En consideración a este antecedente, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por amenaza de remoción en masa para las Provincias de San Felipe y Los Andes y comunas de Cabildo, Petorca y La Ligua, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Senapred informó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

(Imagen referencial: Ovalle Hoy)

PURANOTICIA