Un seguimiento policial en plena ruta 68 protagonizó el diputado Luis Cuello (PC), luego de que el automóvil en que se desplazaba desde la región de Valparaíso a la Metropolitana fuera asociado a una investigación por secuestro debido a una alerta sobre su patente. El procedimiento, ocurrido el viernes 30 de octubre, involucró a funcionarios de Seguridad Municipal de Curacaví, quienes siguieron el vehículo del parlamentario tras recibir información sobre un supuesto encargo por robo.

El legislador viajaba en un Suzuki Vitara inscrito como vehículo de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la placa patente aparecía incorporada a una indagatoria por un secuestro denunciado en febrero, en la que se buscaba establecer si automóviles vinculados al delito circulaban con patentes falsificadas o clonadas.

Según los antecedentes de las comunicaciones del procedimiento, un funcionario municipal informó inicialmente la ubicación del vehículo a la altura del kilómetro 37,2 de la ruta 68, en dirección a Santiago. Posteriormente, desde la central de Carabineros le indicaron que debía fiscalizarlo y, una vez realizado ese control, comunicarse con la Brigada de Robos de la capital. Durante el trayecto, el inspector municipal incluso consultó nuevamente si debía continuar siguiendo al automóvil señalado.

De acuerdo con el relato del representante del Distrito 7 de Valparaíso a Mega, advirtió primero la presencia de un vehículo municipal con balizas detrás de él, aunque pensó que los funcionarios perseguían a otro conductor. Más tarde, comenzaron a hacerle señas que no logró comprender y se posicionaron delante de su automóvil, reduciendo la velocidad mientras circulaban por la autopista.

El diputado que milita en el Partido Comunista (PC) calificó esa maniobra como "muy, muy riesgosa". Después de que el vehículo municipal se orillara, continuó su recorrido, pero los funcionarios volvieron a seguirlo con la sirena encendida. "Acá hubo un actuar ilegal, irregular, por parte del municipio, en todo momento", expuso.

Finalmente, Cuello se detuvo a un costado de la carretera. Según su versión, un inspector le informó que su automóvil mantenía un encargo por robo, ante lo cual explicó que estaba registrado en la Cámara y exhibió su credencial parlamentaria.

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, entregó una versión distinta del encuentro, afirmando que el legislador sólo mostró una señalética del Congreso y retomó la marcha sin presentar su cédula de identidad ni la documentación del vehículo.

INVESTIGACIÓN POR SECUESTRO

La alerta que originó el procedimiento policial en plena ruta 68 tenía su origen en una investigación por un secuestro denunciado en febrero de este año, la cual está desarrollando la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la policía civil, en coordinación con el Ministerio Público.

La institución explicó que las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y registros de tránsito de distintas autopistas, lo que permitió identificar varios vehículos y placas patentes que podrían estar relacionados con el delito.

En ese contexto, se estableció un encargo investigativo sobre tres automóviles y sus respectivas placas, con el objetivo de identificar los autos y a sus ocupantes para fines informativos. La PDI aclaró que esta medida no contemplaba una orden de detención.

La policía también precisó que el encargo asociado al vehículo del diputado fue eliminado del sistema una vez que este fue controlado. La investigación por el secuestro, en tanto, continúa abierta y uno de los autores materiales del delito ya fue detenido, según informó la institución, sin entregar mayores antecedentes.

Tras conocer el origen de la alerta, Cuello manifestó su preocupación por los riesgos de continuar circulando con una patente vinculada a esa indagatoria, especialmente ante la posibilidad de enfrentar nuevos operativos policiales por el mismo antecedente. Además, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

CÁMARA PIDIÓ EXPLICACIONES A LA PDI

El episodio motivó una reacción de la Cámara de Diputados, que solicitó explicaciones formales a la Policía de Investigaciones por el procedimiento. El secretario de la corporación, Miguel Landeros, calificó lo ocurrido como una situación "compleja y riesgosa" y cuestionó que no existiera una coordinación previa para verificar la identidad del vehículo que transportaba al congresista de la región de Valparaíso.

Landeros señaló que la Cámara dispone de un registro de sus 155 diputados y de los automóviles declarados por ellos, información que, a su juicio, pudo facilitar las comprobaciones antes de que se desarrollara el seguimiento.

Tras el reclamo de Cuello, el presidente de la corporación se comunicó directamente con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para solicitar un informe detallado sobre lo sucedido. También pidió conocer las características del automóvil que habría utilizado la patente asociada a la investigación, con el propósito de compararlas con las del vehículo del parlamentario.

"Una cosa es la investigación, que siempre hay que colaborar, pero otra cosa es que tanto la seguridad ciudadana de una municipalidad como la Policía de Investigaciones se atribuyan facultades que no tienen", sostuvo el secretario.

Finalmente, Landeros aseguró que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para abrir una investigación interna sobre el episodio y que se mantendría a la espera de los antecedentes solicitados a la policía civil.

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