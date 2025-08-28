Dan inicio a restauración de la pileta de plaza Victoria: proceso continuará con la fuente Neptuno de la plaza Aníbal Pinto en Valparaíso

La Municipalidad de Valparaíso, a través de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) y en colaboración con el Departamento de Gestión Patrimonial, dio inicio a las obras de restauración de la emblemática pileta de plaza Victoria, a la que en unos meses más se sumará la pileta de plaza Aníbal Pinto, en el marco del proyecto «Conservación de Piletas del Centro Cívico de Valparaíso».

Los trabajos comenzaron esta semana con la instalación del cierre perimetral de la pileta de plaza Victoria, que permitirá la ejecución de las obras de conservación. Posteriormente, las labores continuarán en la fuente Neptuno de plaza Aníbal Pinto, uno de los hitos más representativos del Barrio Cívico de la ciudad.

Este proyecto se enmarca en el Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), con el propósito de recuperar el valor histórico y urbano de estas piezas patrimoniales, garantizando su conservación a largo plazo y reforzando su rol ornamental en el espacio público.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "reparar y mejorar nuestros espacios públicos emblemáticos de la ciudad es fundamental para proyectar una mayor sensación de seguridad, que es una de las demandas más arraigadas en la comuna de Valparaíso. También, por supuesto, esto nos permite atraer a que otras personas nos visiten y que también transiten, y eso, por otro lado, gatille el desarrollo económico local”.

Asimismo, afirmó que “estamos recuperando dos símbolos que forman parte de la memoria colectiva de la comuna de Valparaíso. Restaurar estas piletas no es solo devolverle una belleza original, sino también dignificar los espacios públicos para los porteños y porteñas, y para que los podamos disfrutar con orgullo. Este es un paso más en la construcción de un Valparaíso que cuida y pone en valor su patrimonio, Y también estamos cumpliendo nuestra promesa. Porque, ¿se recuerdan cuántas veces dijimos que era imposible que todas las piletas de Valparaíso estuvieran sin agua? Bueno, estamos avanzando a paso firme en mejorar los espacios públicos de nuestra comuna”.

En esa misma línea, la encargada del Programa PREAVS, Florencia Moure, recalcó que "el programa busca revitalizar espacios públicos relevantes de la ciudad. En este caso, se trata de dos piletas ubicadas en dos importantes plazas de Valparaíso, reforzando la identidad del Barrio Cívico y asegurando que estas obras sigan siendo parte del paisaje y la vida cotidiana de la ciudad”.

La pileta de la plaza Victoria data del año 1870, y corresponde a una obra de la fundición francesa Val d’Osne. Mientras que la fuente Neptuno de plaza Aníbal Pinto fue una obra del escultor francés Gabriel Vital-Dubray que llegó a Valparaíso en el año 1882, y está protegida por la Ley de Monumentos Nacionales.

Cabe señalar que el contrato de las obras de restauración fue adjudicado a la Constructora Xiloscopio Limitada, por un monto de $135.807.901, con un plazo de ejecución de 210 días corridos. Y la supervisión técnica estará a cargo del Departamento de Gestión Patrimonial del municipio.

