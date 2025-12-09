Damnificados del megaincendio en Viña y Quilpué recibieron 588 subsidios del Minvu

En una ceremonia realizada en la explanada del Palacio Vergara, en Viña del Mar, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) hizo entrega de 588 subsidios destinados a las familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024, en un hito que forma parte de los compromisos centrales del Plan de Reconstrucción, pues se enfocó en brindar una solución a arrendatarios y a allegados de esta verdadera tragedia.

En concreto, la acción permitió la asignación de 218 subsidios para Sectores Medios (DS1), los cuales facilitan la adquisición o construcción de una vivienda definitiva, y 370 subsidios de arriendo (DS52), otorgando una solución concreta a las familias de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso

Respecto a la importancia de este hito y la diversificación de las soluciones habitacionales, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, destacó que "estamos entregando a un número significativo de familias que postularon con un puntaje especial y que son parte también de estas formas de acceder a la vivienda de una manera formal. Esto es muy relevante porque era parte del compromiso que teníamos con las familias, que pudimos llevar a cabo este año durante un proceso de postulación y que hoy se concreta. Ha sido una ceremonia significativa porque hemos tenido una masiva presencia de familias que están muy contentas de poder concretar este acceso a la vivienda con una modalidad distinta a la Reconstrucción en sitio propio”.

Para agilizar el acceso a estos beneficios y evitar barreras de entrada, el Serviu implementó un llamado especial para este 2025. Este mecanismo reconoció la vulnerabilidad particular de quienes perdieron sus hogares siendo arrendatarios o allegados, eximiéndolos de requisitos tradicionales para garantizar su selección.

En esa línea, la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz López, explicó que "la idea era poder atender a arrendatarios y allegados a través de un llamado especial, donde se consideraron condiciones especiales también, como era un puntaje adicional y poder eximirlos del ahorro. Eso permitió que, de alguna manera, ellos pudieran postular en un programa especial, dedicado a toda la atención de la región, pero ellos con algunas condiciones que les permitían tener una preferencia en el llamado”.

La entrega de estos certificados llega en un momento clave, brindando tranquilidad a los beneficiarios de cara al cierre del año. Por eso, Gabriela Pérez, damnificada de Viña del Mar y quien recibió su subsidio habitacional, expresó que "tengo una felicidad y una tranquilidad enorme, sobre todo en estas fechas. Que te llamaran y te dijeran saliste beneficiada de un subsidio habitacional, y yo con tres niños, es algo que te levanta la moral, es algo bonito, y yo estoy muy agradecida. Gracias a Dios ya estamos solucionando todo el tema y están llegando las ayudas necesarias”.

Del mismo modo, Yamilet Chandía, también beneficiaria, dijo estar "muy contenta porque igual yo tengo mis hijos y ya están grandes. Así que un cambio de vida para ellos rotundo porque tanto lo esperábamos, así que feliz”.

