CUT Valparaíso alerta por recortes y alza del costo de la vida y llama a defender derechos laborales

En el contexto de las medidas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast, dirigentes de la CUT Provincial Valparaíso, junto al diputado Luis Cuello, alertaron sobre el impacto que estas decisiones están teniendo en los trabajadores, marcado por recortes en el sector público, alza de los combustibles, aumento de despidos y amenazas a derechos laborales y sindicales.

En este escenario, advirtieron que el país enfrenta un conjunto de decisiones que están encareciendo sostenidamente el costo de la vida y trasladando el peso de la crisis a los trabajadores, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y debilitando el rol del Estado en la garantía de derechos sociales.

En esa línea, señalaron que el ajuste fiscal en áreas sensibles como la salud podría traducirse en una reducción de cirugías, eliminación de prestaciones y un deterioro en la calidad de la atención, en un sistema que ya opera al límite y del cual depende la gran mayoría de la población.

Asimismo, advirtieron que el alza de los combustibles está generando efectos en cadena sobre el transporte, la alimentación y los servicios básicos, incrementando la presión económica sobre los hogares, las pequeñas empresas y el empleo, profundizando la precarización de las condiciones laborales.

A esto se suma la preocupación por los despidos en el sector privado y por una serie de discusiones que podrían implicar retrocesos en derechos laborales conquistados, como la eliminación de feriados irrenunciables o restricciones al ejercicio de la actividad sindical.

En este contexto, la vicepresidenta de ANEF Quinta Región, Susana Cristi Olmos, señaló que “estas decisiones han generado una situación compleja, particularmente por los recortes que afectan directamente a los servicios públicos y a la ciudadanía”.

En ese sentido, afirmó que “estas medidas son arbitrarias y terminan precarizando la vida no solo de los funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, sino de toda la ciudadanía, afectando áreas tan sensibles como salud, educación, vivienda, equidad de género y derechos humanos”.

Asimismo, enfatizó que “rechazamos los despidos arbitrarios de funcionarias y funcionarios de carrera, y todas aquellas decisiones que profundizan la precarización de la vida de las trabajadoras, los trabajadores y del país en su conjunto”.

El secretario de la CUT Provincial Valparaíso, Alexis Antinao Valenzuela, sostuvo que “los costos de una supuesta crisis, no los deben pagar los trabajadores ni las trabajadoras. Hoy vemos cómo el sistema de salud y el sistema educacional podrían entrar en crisis producto de estas decisiones”.

Asimismo, agregó que “nos hemos enterado de que el Presidente anunciará una rebaja de impuestos que, en la práctica, va dirigida a los grandes empresarios y a los sectores de mayores ingresos, en desmedro de las y los trabajadores”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello señaló que “la política económica del ministro Quiroz es contractiva, le resta recursos a la economía y termina traspasando los costos de una guerra ilegal a las y los trabajadores, junto con insistir en un ajuste fiscal que afectará tanto a los usuarios de los servicios públicos".

"Creo que estamos hoy día frente a una situación que es crítica y por lo tanto creo que es más importante que nunca hoy día esta muestra de unidad junto a los trabajadores y trabajadoras para poder enfrentar y demandar estabilidad en los ingresos, para negociar un salario mínimo que sea digno para todos y todas y sobre todo para darle continuidad también a los servicios del Estado”, sentenció.

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